Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ankara Spor SalonuHakemler: Yiğit Gönültaş, Muzaffer Vardarlı, Dorukhan KalyoncuÇankaya Üniversitesi: Dikaioulaku 8, Derin Yaya 8, Prince 19, White 16, Tuğçe Murat 2, Kübra Erat 7, Melike Tuğba Oral 3, İnci Güçlü 12UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 5, Melisa Korkmaz 16, Solopova...

KOCAELİ (AA) - Salon: Ankara Spor Salonu

Hakemler: Yiğit Gönültaş, Muzaffer Vardarlı, Dorukhan Kalyoncu

Çankaya Üniversitesi: Dikaioulaku 8, Derin Yaya 8, Prince 19, White 16, Tuğçe Murat 2, Kübra Erat 7, Melike Tuğba Oral 3, İnci Güçlü 12

UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 5, Melisa Korkmaz 16, Solopova 9, Fields 25, Higgins 30, Gülse Uğur 5, Nehir Ulufer, Nuran Tutsak, Mircheva 3

1. Periyot: 12-28

Devre: 37-48

3. Periyot: 60-69

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında UMF Yapı İzmit Belediyespor, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 93-75 yendi.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title