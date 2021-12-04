Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Salon: Ankara Spor SalonuHakemler: Yiğit Gönültaş, Muzaffer Vardarlı, Dorukhan KalyoncuÇankaya Üniversitesi: Dikaioulaku 8, Derin Yaya 8, Prince 19, White 16, Tuğçe Murat 2, Kübra Erat 7, Melike Tuğba Oral 3, İnci Güçlü 12UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 5, Melisa Korkmaz 16, Solopova...
KOCAELİ (AA) - Salon: Ankara Spor Salonu
Hakemler: Yiğit Gönültaş, Muzaffer Vardarlı, Dorukhan Kalyoncu
Çankaya Üniversitesi: Dikaioulaku 8, Derin Yaya 8, Prince 19, White 16, Tuğçe Murat 2, Kübra Erat 7, Melike Tuğba Oral 3, İnci Güçlü 12
UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 5, Melisa Korkmaz 16, Solopova 9, Fields 25, Higgins 30, Gülse Uğur 5, Nehir Ulufer, Nuran Tutsak, Mircheva 3
1. Periyot: 12-28
Devre: 37-48
3. Periyot: 60-69
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında UMF Yapı İzmit Belediyespor, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 93-75 yendi.
AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
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