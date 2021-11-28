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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA / Süleyman Elçin - Haberler | Spor
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa KemalHakemler: Serhat Büker, Mehmet Onur Sönmez, Sibel KoçAntalya 07 Basketbol: Naile Çırak 1, Sera Özelçi 5, Davis 18, Ivankovic 13, Jones 16, Gamze Takmaz, Candide Öztürk 2, Öykü Taşkın, Beril Albayrak, Mayombo, Sibel ÖzelÇBK Mersin Yenişehir...

Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal

Hakemler: Serhat Büker, Mehmet Onur Sönmez, Sibel Koç

Antalya 07 Basketbol: Naile Çırak 1, Sera Özelçi 5, Davis 18, Ivankovic 13, Jones 16, Gamze Takmaz, Candide Öztürk 2, Öykü Taşkın, Beril Albayrak, Mayombo, Sibel Özel

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Zellous 20, Melis Talay 12, Turner 10, Anigwe 12, Esra Ural Topuz 3, Asena Yalçın, Feride Şevval Akalan 3, Yeliz Doğan, Fatmanur Karakaş 2, Sinem Ataş 8, Fagbenle 12

İlk Periyot: 15- 11

Devre: 30- 39

3. Periyot: 46 -64

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda Antalya 07 Basketbol'u 82-55 mağlup etti.

AA / Süleyman Elçin - Spor Haberleri

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