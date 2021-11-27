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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Mehmet Ozan Çakar, Halil Erkoç, Münevver ÖzemreBeşiktaş HDI Sigorta: Jakobsone 5, İrem Naz Topuz 5, Melek Uzunoğlu 4, McCall 12, Johson 10, Simmons 30, İlayda Güner 4, Şelale Kepenç, Ceyda Necmiye BekarBursa Büyükşehir Belediyespor: Cuic 17,...

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Mehmet Ozan Çakar, Halil Erkoç, Münevver Özemre

Beşiktaş HDI Sigorta : Jakobsone 5, İrem Naz Topuz 5, Melek Uzunoğlu 4, McCall 12, Johson 10, Simmons 30, İlayda Güner 4, Şelale Kepenç, Ceyda Necmiye Bekar

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Cuic 17, Macaulay 18, Doyle 20, Gizem Mürüvet Uca 2, Ferda Yıldız 2, Merve Arı 10, Duygu Özen 5, Daci 4

1. Periyot: 16-22

Devre: 35-36

3. Periyot: 59-55

Beş faulle çıkan: 39.42 McCall (Beşiktaş HDI Sigorta)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Beşiktaş HDI Sigorta'yı 78-70 mağlup etti.

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AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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