Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Salon: TOBB ETÜHakemler: Mehmet Keseratar, Ogün Cılız, Hande ÖztürkNesibe Aydın: Gülşah Duman Bıçakçı 5, Coates 25, Thomas 15, Snytsina 12, Harika Gözde Eldaş 6, Nacickaite 23, Çisil Bilgin 3, Gizem Kaymaz 2, Merve Uygül 6, Hülya Çoklar Asarcıklı 4, Merve AlbayrakÇankaya Üniversitesi:...
AYDIN (AA) - Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Mehmet Keseratar, Ogün Cılız, Hande Öztürk
Nesibe Aydın : Gülşah Duman Bıçakçı 5, Coates 25, Thomas 15, Snytsina 12, Harika Gözde Eldaş 6, Nacickaite 23, Çisil Bilgin 3, Gizem Kaymaz 2, Merve Uygül 6, Hülya Çoklar Asarcıklı 4, Merve Albayrak
Çankaya Üniversitesi : Dikaioulaku 16, Derin Yaya 7, Prince 17, White 9, Tuğçe Murat 4, Ecem Kazar, Kübra Erat 4, Melike Tuğba Oral 6, İnci Güçlü 6
1. Periyot: 29-16
Devre: 63-29
3. Periyot: 87-49
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 6. hafta maçında Nesibe Aydın, konuk ettiği Çankaya Üniversitesi'ni 101-69 yendi.
AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri
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