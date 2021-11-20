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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA / Murat Asil - Haberler | Spor
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Kadir Has Kongre MerkeziHakemler: Mehmet Şahin, Abdullah İlik, Berk KurtulmuşBellona Kayseri Basketbol: Williams 11, Slocum 23, Sventoraite 14, Sevgi Tonguç 8, Zeynep Öykü Kalbisağde 5, Gizem Tüzün, Helin Boybeyi 3UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 8, Gülse Uğur 8, Melisa Korkmaz...

KOCAELİ (AA) - Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Mehmet Şahin, Abdullah İlik, Berk Kurtulmuş

Bellona Kayseri Basketbol: Williams 11, Slocum 23, Sventoraite 14, Sevgi Tonguç 8, Zeynep Öykü Kalbisağde 5, Gizem Tüzün, Helin Boybeyi 3

UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 8, Gülse Uğur 8, Melisa Korkmaz 14, Sıla Dikmenoğulları, Solopova 6, Fields 18, Mircheva 4, Higgins 10

1. Periyot: 14-12

Devre: 36-22

3. Periyot: 48-44

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında UMF Yapı İzmit Belediyespor, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 68-64 yendi.

AA / Murat Asil - Spor Haberleri

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