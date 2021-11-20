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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 5. haftasında Galatasaray, Antalya 07 Basketbol'u 72-45 yendi.

ANTALYA (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 5. haftasında Galatasaray, Antalya 07 Basketbol'u 72-45 yendi.

Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde yapılan maça iyi başlayan sarı-kırmızılı takım, ilk çeyreği 21-10, ikinci çeyreği 41-22 üstün tamamladı.

Etkili performansını ikinci yarıda da sürdüren Galatasaray, üçüncü çeyreğini 59-35 önde geçtiği maçı 72-45 kazandı.

Galatasaray'da 13 sayı bulan Tina Krajisnik, 12 sayı üreten Gizem Başaran Turan ile 11 sayı kaydeden Melis Gülcan çift haneli skor üreterek galibiyette önemli rol aldı.

Antalya 07 Basketbol'da ise 14 sayıyla çift haneye ulaşan tek oyuncu Gmrice Louise Davis, maçın en skoreri oldu.

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AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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