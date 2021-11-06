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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: TOBB ETÜHakemler: Semih Vural, Mehmet Onur Sönmez, Eyyüp AyhanNesibe Aydın: Nacickaite 16, Harika Gözde Eldaş 9, Snytsina 14, Thomas 12, Coates 7, Merve Uygül 4, Gülşah Duman Bıçakçı 8, Hülya Çoklar Asarcıklı 11, Meltem YıldızhanBellona Kayseri Basketbol: Williams 19, Slocum 25,...

KAYSERİ (AA) - Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Semih Vural, Mehmet Onur Sönmez, Eyyüp Ayhan

Nesibe Aydın : Nacickaite 16, Harika Gözde Eldaş 9, Snytsina 14, Thomas 12, Coates 7, Merve Uygül 4, Gülşah Duman Bıçakçı 8, Hülya Çoklar Asarcıklı 11, Meltem Yıldızhan

Bellona Kayseri Basketbol: Williams 19, Slocum 25, Sventoraite 15, Meltem Topaloğlu 2, Sevgi Tonguç 4, Zeynep Öykü Kalbisağde 2, Gizem Tüzün 5

1. periyot: 25-17

Devre: 46-37

3. periyot: 66-57

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Nesibe Aydın, Bellona Kayseri Basketbol'u 81-72 mağlup etti.

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