Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Salon: TOBB ETÜHakemler: Semih Vural, Mehmet Onur Sönmez, Eyyüp AyhanNesibe Aydın: Nacickaite 16, Harika Gözde Eldaş 9, Snytsina 14, Thomas 12, Coates 7, Merve Uygül 4, Gülşah Duman Bıçakçı 8, Hülya Çoklar Asarcıklı 11, Meltem YıldızhanBellona Kayseri Basketbol: Williams 19, Slocum 25,...
KAYSERİ (AA) - Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Semih Vural, Mehmet Onur Sönmez, Eyyüp Ayhan
Nesibe Aydın : Nacickaite 16, Harika Gözde Eldaş 9, Snytsina 14, Thomas 12, Coates 7, Merve Uygül 4, Gülşah Duman Bıçakçı 8, Hülya Çoklar Asarcıklı 11, Meltem Yıldızhan
Bellona Kayseri Basketbol: Williams 19, Slocum 25, Sventoraite 15, Meltem Topaloğlu 2, Sevgi Tonguç 4, Zeynep Öykü Kalbisağde 2, Gizem Tüzün 5
1. periyot: 25-17
Devre: 46-37
3. periyot: 66-57
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Nesibe Aydın, Bellona Kayseri Basketbol'u 81-72 mağlup etti.
AA / Musa Samur - Spor Haberleri
Haberi Kaydet