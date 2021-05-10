Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin üçüncü maçında Galatasaray, yarın Fenerbahçe Öznur Kablo'yu konuk edecek.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin üçüncü maçında Galatasaray, yarın Fenerbahçe Öznur Kablo'yu konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 15.00'te başlayacak.

Final serisinde sarı-lacivertli ekibin 2-0'lık üstünlüğü bulunuyor. Normal sezonu yenilgisiz lider kapatan, play-off çeyrek final serisinde Hatay Büyükşehir Belediyespor, yarı finalde ise Çankaya Üniversitesi'ni geçen Fenerbahçe Öznur Kablo, final serisinde ise Galatasaray'a karşı 2 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip, yarınki maçı kazanması durumunda namağlup şampiyonluğa ulaşacak.

Karşılaşmadan Galatasaray galibiyetle ayrılırsa seri 4. maça uzayacak.

Gerekmesi halinde seride dördüncü maç, 13 Mayıs Perşembe günü Sinan Erdem'de, beşinci karşılaşma ise 16 Mayıs Pazar günü Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.

Ligde Fenerbahçe Öznur Kablo'nun 14, Galatasaray'ın ise 13 şampiyonluğu bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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