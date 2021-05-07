Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin ikinci müsabakasında Fenerbahçe Öznur Kablo, yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin ikinci müsabakasında Fenerbahçe Öznur Kablo, yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde Fenerbahçe Öznur Kablo'nun 1-0 üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertli takım, ev sahibi avantajıyla başladığı serinin ilk maçını 73-66 kazandı.

Final serisinde üçüncü müsabaka, 11 Mayıs'ta Galatasaray'ın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Gerekmesi halinde dördüncü maç, 13 Mayıs'ta Sinan Erdem'de, beşinci karşılaşma ise 16 Mayıs'ta Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.

Ligde Fenerbahçe Öznur Kablo'nun 14, Galatasaray'ın ise 13 şampiyonluğu bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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