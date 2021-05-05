Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi başlıyor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin ilk maçında yarın Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray'ı konuk edecek.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin ilk maçında yarın Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray'ı konuk edecek.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

Üç maç kazanan takımın şampiyon olacağı serinin ikinci karşılaşması da 8 Mayıs'ta sarı-lacivertlilerin sahasında yapılacak. Üçüncü müsabaka, 11 Mayıs'ta Galatasaray'ın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Gerekmesi halinde dördüncü maç 13 Mayıs'ta Sinan Erdem'de, beşinci karşılaşma ise 16 Mayıs'ta Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.

Ligde en fazla şampiyonluk kazanan iki ekibin karşılaşacağı final müsabakaları öncesinde Fenerbahçe Öznur Kablo'nun 14, Galatasaray'ın 13 şampiyonluğu bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, ligin normal sezonundaki iki karşılaşmayı 64-61 ve 74-60'lık skorlarla kazanmıştı. Ayrıca iki takım, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek finalinde de mücadele etmişti. İlk maçta 91-74 galip gelen Fenerbahçe Öznur Kablo, rövanşta sarı-kırmızılılara 71-61 yenilmesine rağmen tur atlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan