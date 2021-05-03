Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi programı belli oldu
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi programı belli oldu

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi programı belli oldu
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Fenerbahçe Öznur Kablo ile Galatasaray'ın mücadele edeceği Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin programı belli oldu.

Fenerbahçe Öznur Kablo ile Galatasaray'ın mücadele edeceği Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin programı belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, serinin ilk iki maçı 6 ve 8 Mayıs'ta Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.

Üç maçı kazanan takımın şampiyon olacağı serinin üçüncü karşılaşması, Galatasaray'ın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Gerekmesi halinde dördüncü maç Sinan Erdem'de, beşinci karşılaşma ise Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.

Ligde en fazla şampiyonluk kazanan iki ekibin karşılaşacağı final müsabakaları öncesinde Fenerbahçe Öznur Kablo'nun 14, Galatasaray'ın ise 13 şampiyonluğu bulunuyor.

Final serisinin programı şöyle:

6 Mayıs Perşembe

16.00 Fenerbahçe Öznur Kablo-Galatasaray (Metro Enerji)

8 Mayıs Cumartesi

16.00 Fenerbahçe Öznur Kablo-Galatasaray (Metro Enerji)

11 Mayıs Salı

15.00 Galatasaray-Fenerbahçe Öznur Kablo (Sinan Erdem)

13 Mayıs Perşembe

15.00 Galatasaray-Fenerbahçe Öznur Kablo (Sinan Erdem)

16 Mayıs Pazar

16.00 Fenerbahçe Öznur Kablo-Galatasaray (Metro Enerji)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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