Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off etabı
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Galatasaray, yarın deplasmanda Nesibe Aydın'a konuk olacak.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Galatasaray, yarın deplasmanda Nesibe Aydın'a konuk olacak.
TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 15.00'te başlayacak.
İlk maçı 71-68 kaybeden sarı-kırmızılı takım, ikinci mücadeleyi 70-68 kazanarak seride durumu 1-1'e getirmişti.
Seride üç galibiyete ulaşan taraf finale yükselecek ve Fenerbahçe Öznur Kablo'nun rakibi olacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz