Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Salon: Sinan ErdemHakemler: Ahmet Tatlıcı, Tunçtan Durmuşcan, Halil ErkoçGalatasaray: Asena Yalçın 3, Meltem Yıldızhan, Pelin Derya Bilgiç 11, Steinberga 14, Holingsvorth 17, Cansu Köksal, Sude Yılmaz, Prints 16, Russell 7, Hruscakova 2Nesibe Aydın: Snytsina 25, Merve Uygül 3, Büşra Akgün 8,...

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Tunçtan Durmuşcan, Halil Erkoç

Galatasaray: Asena Yalçın 3, Meltem Yıldızhan, Pelin Derya Bilgiç 11, Steinberga 14, Holingsvorth 17, Cansu Köksal, Sude Yılmaz, Prints 16, Russell 7, Hruscakova 2

Nesibe Aydın: Snytsina 25, Merve Uygül 3, Büşra Akgün 8, Peddy 13, Hebard 11, Hülya Çoklar 2, Simon 6

1. Periyot: 9-26

Devre: 34-30

3. Periyot: 49-51

Beş faulle çıkan: 39.55 Asena Yalçın (Galatasaray)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play off yarı final serisi ikinci maçında Galatasaray, sahasında Nesibe Aydın'ı 70-68 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, seride durumu 1-1'e getirdi. Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği serinin üçüncü müsabakası, 28 Nisan Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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