Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Salon: Sinan ErdemHakemler: Sinem Tetik, Tekin Özübir, Fatih GülerGalatasaray: Asena Yalçın 2, Pelin Derya Bilgiç 14, Cansu Köksal 8, Steinberga 21, Holingsvorth 20, Sude Yılmaz, Meltem Yıldızhan 3, Miray BalotuNesibe Aydın: Snytsina 16, Merve Uygül 2, Peddy 27, Hebard 22, Hülya Çoklar, Büşra...

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Sinem Tetik, Tekin Özübir, Fatih Güler

Galatasaray: Asena Yalçın 2, Pelin Derya Bilgiç 14, Cansu Köksal 8, Steinberga 21, Holingsvorth 20, Sude Yılmaz, Meltem Yıldızhan 3, Miray Balotu

Nesibe Aydın: Snytsina 16, Merve Uygül 2, Peddy 27, Hebard 22, Hülya Çoklar, Büşra Akgün 4, Simon

1. Periyot: 19-12

Devre: 30-24

3. Periyot: 44-47

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ilk maçında Nesibe Aydın, Galatasaray'ı 71-68 yenerek 1-0 öne geçti.

İki takım arasındaki yarı final serisinin ikinci karşılaşması 25 Nisan Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Seride 3 galibiyete ulaşan taraf finale yükselecek ve Fenerbahçe Öznur Kablo'nun rakibi olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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