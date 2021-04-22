Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off etabında heyecan devam ediyor
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off etabında heyecan devam ediyor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off etabında heyecan devam ediyor
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Galatasaray, yarın Nesibe Aydın'ı konuk edecek.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Galatasaray, yarın Nesibe Aydın'ı konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak.

Sarı-kırmızılı takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle maçların ertelendiği seride 3 galibiyete ulaşan taraf finale yükselecek ve Fenerbahçe Öznur Kablo'nun rakibi olacak.

Serinin ikinci ile üçüncü maçları 25 ve 28 Nisan'da yapılacak.

Galatasaray, normal sezonda oynanan karşılaşmaları 85-56 ve 76-74'lük skorlarla kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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