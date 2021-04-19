Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off etabında heyecan sürüyor
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off etabında heyecan sürüyor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off etabında heyecan sürüyor
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Galatasaray, yarın Nesibe Aydın'ı konuk edecek.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Galatasaray, yarın Nesibe Aydın'ı konuk edecek.

Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak.

Daha önce sarı-kırmızılılardaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle tüm maçların ertelendiği seride 3 galibiyete ulaşan taraf finale yükselecek ve Fenerbahçe Öznur Kablo'nun rakibi olacak.

Serinin ikinci ile üçüncü maçları 22 ve 25 Nisan'da yapılacak. Gerekmesi halinde diğer karşılaşmalar ise 27 ve 30 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Galatasaray, normal sezonda oynanan karşılaşmaları 85-56 ve 76-74'lük skorlarla kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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