Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off'ta yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Galatasaray ile Nesibe Aydın arasındaki yarı final eşleşmesinin programı belli oldu.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off'ta yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Galatasaray ile Nesibe Aydın arasındaki yarı final eşleşmesinin programı belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, eşleşmenin programı şöyle:

20 Nisan Salı:

14.00 Galatasaray-Nesibe Aydın

22 Nisan Perşembe:

14.00 Galatasaray-Nesibe Aydın

25 Nisan Pazar:

16.00 Nesibe Aydın-Galatasaray

27 Nisan Salı:

16.00 Nesibe Aydın-Galatasaray (Gerekirse)

30 Nisan Cuma:

16.00 Galatasaray-Nesibe Aydın (Gerekirse)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar