Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off'ta yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Galatasaray ile Nesibe Aydın arasındaki yarı final eşleşmesinin programı belli oldu.
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off'ta yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Galatasaray ile Nesibe Aydın arasındaki yarı final eşleşmesinin programı belli oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, eşleşmenin programı şöyle:
20 Nisan Salı:
14.00 Galatasaray-Nesibe Aydın
22 Nisan Perşembe:
14.00 Galatasaray-Nesibe Aydın
25 Nisan Pazar:
16.00 Nesibe Aydın-Galatasaray
27 Nisan Salı:
16.00 Nesibe Aydın-Galatasaray (Gerekirse)
30 Nisan Cuma:
16.00 Galatasaray-Nesibe Aydın (Gerekirse)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar