Fenerbahçe Öznur Kablo yarı finalde
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Fenerbahçe Öznur Kablo yarı finalde

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe Öznur Kablo yarı finalde

SALON: AntakyaHAKEMLER: Serdar Ünal, Sami Özel, Halil ErkoçHATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Elif İrem Kara 2, Derin Yaya 17, Gizem Başaran 14, Hilal Ertaş, Prince 24, Gueye 13FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Vaughn 12, Olcay Çakır Turgut 9, Sevgi Uzun 9, Thomas 9, Tuğçe Canıtez 6, Mc Bride 20, Iagupova...

SALON: AntakyaHAKEMLER: Serdar Ünal, Sami Özel, Halil ErkoçHATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Elif İrem Kara 2, Derin Yaya 17, Gizem Başaran 14, Hilal Ertaş, Prince 24, Gueye 13FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Vaughn 12, Olcay Çakır Turgut 9, Sevgi Uzun 9, Thomas 9, Tuğçe Canıtez 6, Mc Bride 20, Iagupova 22, Stokes 41'İNCİ PERİYOT: 20-15DEVRE: 34-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-64

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 91-70 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla seriyi 2-0 önde tamamlayarak yarı finale çıktı.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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