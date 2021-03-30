Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off

Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off

Salon: AnkaraHakemler: Aytuğ Ekti, Murat Ciner, Batuhan SöylemezoğluÇankaya Üniversitesi: Zellous 18, White 19, Gizem Yavuz 22, Bahar Öztürk 13, Talbert 10, Özge Kavurmacıoğlu, UdodenkoOGM Ormanspor: Williams 30, Şerife Alperi Onar 7, Damla Gezgin 9, Nazlı Bircan Gökdemir 6, Walker 11,...

Salon: Ankara

Hakemler: Aytuğ Ekti, Murat Ciner, Batuhan Söylemezoğlu

Çankaya Üniversitesi: Zellous 18, White 19, Gizem Yavuz 22, Bahar Öztürk 13, Talbert 10, Özge Kavurmacıoğlu, Udodenko

OGM Ormanspor: Williams 30, Şerife Alperi Onar 7, Damla Gezgin 9, Nazlı Bircan Gökdemir 6, Walker 11, Nilay Kartaltepe, Sinem Ataş 11

1. Periyot: 30-26

Devre: 43-41

3. Periyot: 64-55

Beş faulle çıkanlar: 35.36 Sinem Ataş (OGM Ormanspor), 36.52 Talbert (Çankaya Üniversitesi)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Çankaya Üniversitesi, OGM Ormanspor'u 82-74 yendi.

Bu sonuçla seriyi 2-0'a getiren Çankaya Üniversitesi, yarı finale yükseldi. Başkent temsilcisi, yarı finalde Fenerbahçe Öznur Kablo-Hatay Büyükşehir Belediyespor serisinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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