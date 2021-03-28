Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off

Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off

Salon: Sinan ErdemHakemler: Can Mavisu, İbrahim Altıntaş, Münevver ÖzemreGalatasaray: Prints 5, Asena Yalçın 4, Steinberga 17, Whitcomb 14, Holingsvorth 7, Rusell 2, Pelin Derya Bilgiç 5, Meltem Yıldızhan 2, Sude Yılmaz 6, Cansu Köksal, Miray Balotu 2BOTAŞ: Williams 14, Büşra Akbaş, Sehernaz...

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Can Mavisu, İbrahim Altıntaş, Münevver Özemre

Galatasaray: Prints 5, Asena Yalçın 4, Steinberga 17, Whitcomb 14, Holingsvorth 7, Rusell 2, Pelin Derya Bilgiç 5, Meltem Yıldızhan 2, Sude Yılmaz 6, Cansu Köksal, Miray Balotu 2

BOTAŞ: Williams 14, Büşra Akbaş, Sehernaz Çidal 13, Marina Baş 7, Bahar Çağlar Ökten, Ayşe Cora 17, Fatma Bayram

1. Periyot: 21-19

Devre: 40-26

3. Periyot: 51-40

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Galatasaray, BOTAŞ'ı 64-51 yenerek seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği seride ikinci maç, 31 Mart Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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