Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off

Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off

Salon: M. Sait ZarifoğluHakemler: Altuğ Köselerli, Aydın Karaçam, Seda EsenOGM Ormanspor: Williams 21, Şerife Alperi Onar 2, Damla Gezgin 14, Nazlı Bircan Gökdemir 8, Walker 16, Nilay Kartaltepe 6, Sinem Ataş 1Çankaya Üniversitesi: Zellous 14, White 28, Gizem Yavuz 5, Bahar Öztürk 6, Talbert...

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Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Altuğ Köselerli, Aydın Karaçam, Seda Esen

OGM Ormanspor: Williams 21, Şerife Alperi Onar 2, Damla Gezgin 14, Nazlı Bircan Gökdemir 8, Walker 16, Nilay Kartaltepe 6, Sinem Ataş 1

Çankaya Üniversitesi: Zellous 14, White 28, Gizem Yavuz 5, Bahar Öztürk 6, Talbert 15, Ecem Kazar 3, Özge Kavurmacıoğlu, Kardelen Gezgin, Udodenko

1. Periyot: 16-13

Devre: 30-40

3. Periyot: 51-55

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında iki Ankara takımının mücadelesinde Çankaya Üniversitesi, OGM Ormanspor'u 71-68 yendi.

Maçın en skorer oyuncusu Çankaya Üniversitesi'nden 28 sayı ile White olurken, OGM Ormanspor'un en fazla sayı üreten oyuncusu ise 21 sayıyla Williams oldu.

Bu sonuçla Çankaya Üniversitesi, seride 1-0 öne geçti. İki takım arasında çeyrek final serisinin diğer maçı, 30 Mart Salı günü oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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