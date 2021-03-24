Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlandı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon sona erdi.

Ligde 26. ve son hafta maçlarının ardından normal sezonu Fenerbahçe Öznur Kablo namağlup lider bitirdi.

Sarı-lacivertlilerin yanı sıra, Galatasaray, Nesibe Aydın, OGM Ormanspor, Çankaya Üniversitesi, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, BOTAŞ ve Hatay Büyükşehir Belediyespor takımları play-off etabına kaldı.

Normal sezonu son 2 sırada bitiren Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol ile Samsun Canik Belediyespor ise küme düşen takımlar oldu.

Sonuçlar

Süper Lig'de 26. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Birevim Elazığ İl Özel İdare-Beşiktaş HDI Sigorta: 88-82

OGM Ormanspor-İzmit Belediyespor: 107-68

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 51-90

Bellona Kayseri Basketbol-Çankaya Üniversitesi: 103-66

Samsun Canik Belediyespor-BOTAŞ: 37-81

Fenerbahçe Öznur Kablo-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 92-62

Nesibe Aydın-Galatasaray: 74-76

Puan durumu

Ligde normal sezonun ardından oluşan puan durumu şöyle: