Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlandı
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlandı

24.03.2021 19:25 | Son Güncelleme: 24.03.2021 19:31
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlandı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon sona erdi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon sona erdi.

Ligde 26. ve son hafta maçlarının ardından normal sezonu Fenerbahçe Öznur Kablo namağlup lider bitirdi.

Sarı-lacivertlilerin yanı sıra, Galatasaray, Nesibe Aydın, OGM Ormanspor, Çankaya Üniversitesi, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, BOTAŞ ve Hatay Büyükşehir Belediyespor takımları play-off etabına kaldı.

Normal sezonu son 2 sırada bitiren Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol ile Samsun Canik Belediyespor ise küme düşen takımlar oldu.

Sonuçlar

Süper Lig'de 26. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Birevim Elazığ İl Özel İdare-Beşiktaş HDI Sigorta: 88-82

OGM Ormanspor-İzmit Belediyespor: 107-68

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 51-90

Bellona Kayseri Basketbol-Çankaya Üniversitesi: 103-66

Samsun Canik Belediyespor-BOTAŞ: 37-81

Fenerbahçe Öznur Kablo-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 92-62

Nesibe Aydın-Galatasaray: 74-76

Puan durumu

Ligde normal sezonun ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G M A Y Av. Puan
1. Fenerbahçe Öznur Kablo 26 26 0 2236 1592 644 52
2. Galatasaray 2623 32180 1685495 49
3. Nesibe Aydın 2619 719991777222 45
4. OGM Ormanspor 261610 22031902301 42
5. Çankaya Üniversitesi 26151121531991162 41
6. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor 26141220821954128 40
7. BOTAŞ2614121796173660 40
8. Hatay Büyükşehir Belediyespor 26131320042019-15 39
9. İzmit Belediyespor26111519752007-32 37
10. Bellona Kayseri Basketbol 2610162067200958 36
11. Birevim Elazığ İl Özel İdare 26101619432036-93 36
12. Beşiktaş HDI Sigorta 2681819772036-59 34
13. Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol 2622416562242-586 28
14. Samsun Canik Belediyespor 2612513972682-1285 27

Play-off eşleşmeleri ve maç programı

Play-off çeyrek final turunda Fenerbahçe Öznur Kablo-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray-BOTAŞ, Nesibe Aydın-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ve OGM Ormanspor-Çankaya Üniversitesi eşleşmeleri oluştu.

İki galibiyete ulaşacak ekibin tur atlayacağı çeyrek finalde, 1. maçlar 27-28 Mart, 2. maçlar 30-31 Mart, gerekirse 3. karşılaşmalar ise 2-3 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Müsabaka programı şöyle:

27 Mart Cumartesi:

14.00 Fenerbahçe Öznur Kablo-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Metro Enerji)

16.30 OGM Ormanspor-Çankaya Üniversitesi (M. Sait Zarifoğlu)

28 Mart Pazar

14.00 Galatasaray-BOTAŞ (Sinan Erdem)

17.30 Nesibe Aydın-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor (TOBB ETÜ)

30 Mart Salı

13.30 Çankaya Üniversitesi-OGM Ormanspor (Ankara)

16.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo (Antakya)

31 Mart Çarşamba

14.00 BOTAŞ-Galatasaray (Ankara DSİ Etlik)

16.30 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Nesibe Aydın (Servet Tazegül)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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