Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

24.03.2021 19:17 | Son Güncelleme: 24.03.2021 19:28
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: TOBB ETÜHakemler: Aytuğ Ekti, Murat Ciner, Mesut ÖztürkNesibe Aydın: Snytsina 20, Büşra Akgün 4, Peddy 9, Melike Tuğba Oral 6, Hebard 28, Merve Uygül 3, Hülya Çoklar 4, SimonGalatarasay: Asena Yalçın 5, Meltem Yıldızhan 7, Prints 8, Steinberga 8, Russell 15, Cansu Köksal 2, Sude...

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Aytuğ Ekti, Murat Ciner, Mesut Öztürk

Nesibe Aydın: Snytsina 20, Büşra Akgün 4, Peddy 9, Melike Tuğba Oral 6, Hebard 28, Merve Uygül 3, Hülya Çoklar 4, Simon

Galatarasay: Asena Yalçın 5, Meltem Yıldızhan 7, Prints 8, Steinberga 8, Russell 15, Cansu Köksal 2, Sude Yılmaz, Pelin Derya Bilgiç 13, Holingsvorth 7, Whitcomb 11

1. Periyot: 14-17

Devre: 25-44

3. Periyot: 45-61

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 76-74 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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