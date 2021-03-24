Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

24.03.2021 16:21 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:29
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: M. Sait ZarifoğluHakemler: Ali Serkan Emlek, Önder Yılmaz, Hande ÖztürkOGM Ormanspor: Williams 8, Şerife Alperi Onar 11, Damla Gezgin 14, Nazlı Bircan Gökdemir 20, Walker 21, Özge Yarga 10, Nilay Kartaltepe, Sinem Ataş 16, Hilal Halaç 5, Aleyna Aksu 2, Meltem Avcıİzmit Belediyespor:...

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Önder Yılmaz, Hande Öztürk

OGM Ormanspor: Williams 8, Şerife Alperi Onar 11, Damla Gezgin 14, Nazlı Bircan Gökdemir 20, Walker 21, Özge Yarga 10, Nilay Kartaltepe, Sinem Ataş 16, Hilal Halaç 5, Aleyna Aksu 2, Meltem Avcı

İzmit Belediyespor: Miray Şahin, Gülşah Duman 13, Elif Emirtekin 6, Saadet Aysu Keskin 3, İnci Güçlü 18, Jovanovic 18, Defne Melissa Paylar 10, İpek Garip

1. Periyot: 29-11

Devre: 53-22

3. Periyot: 88-37

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 26'ncı ve son haftasında OGM Ormanspor, konuk ettiği İzmit Belediyespor'u 107-68 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Erkan Kandemir Vladimir Putin Numan Kurtulmuş
Magazin Alişan Demet Akalın Merve Dizdar Birkan Sokullu
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Cenk Tosun Ünal Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 16:35:28. #1.14#
title