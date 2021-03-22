Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

22.03.2021 17:57 | Son Güncelleme: 22.03.2021 18:19
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Elazığ İl Özel İdareHakemler: Kerem Baki, Umut Özgün Ergün, Yiğit GönültaşBirevim Elazığ İl Özel İdare: Mitchell 29, Naile Çırak 4, Sera Özelçi 15, Cannon 22, Nika Baric 15, Şuğranur Hatice Sönmez 3Beşiktaş HDI Sigorta: Senay Zeybek, İrem Naz Topuz 11, Alvarez 33, Elif Bayram 15,...

Salon: Elazığ İl Özel İdare

Hakemler: Kerem Baki, Umut Özgün Ergün, Yiğit Gönültaş

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Mitchell 29, Naile Çırak 4, Sera Özelçi 15, Cannon 22, Nika Baric 15, Şuğranur Hatice Sönmez 3

Beşiktaş HDI Sigorta: Senay Zeybek, İrem Naz Topuz 11, Alvarez 33, Elif Bayram 15, Ivankovic 14, Nur Sezen Yavuz, Melek Uzunoğlu 9

1. Periyot: 27-14

Devre: 47-45

3. Periyot: 61-62

Beş faulle çıkan: 37.22 İrem Naz Topuz (Beşiktaş HDI Sigorta)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Birevim Elazığ İl Özel İdare, sahasında Beşiktaş HDI Sigorta'yı 88-82 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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