Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

11.03.2021 15:17 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:25
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: AnkaraHakemler: Mehmet Şahin, Uygar Kurt, Abdullah İlikÇankaya Üniversitesi: Talbert 18, Özge Kavurmacıoğlu 9, White 20, Gizem Yavuz 12, Udodenko 10, Kardelen Gezgin, Elif Dila BayrakOGM Ormanspor: Robinson 4, Williams 22, Şerife Alperi Onar 8, Damla Gezgin 6, Walker 19, Nilay...

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Şahin, Uygar Kurt, Abdullah İlik

Çankaya Üniversitesi: Talbert 18, Özge Kavurmacıoğlu 9, White 20, Gizem Yavuz 12, Udodenko 10, Kardelen Gezgin, Elif Dila Bayrak

OGM Ormanspor: Robinson 4, Williams 22, Şerife Alperi Onar 8, Damla Gezgin 6, Walker 19, Nilay Kartaltepe, Sinem Ataş 6, Meltem Avcı 2, Nazlı Bircan Gökdemir 4

1. Periyot: 21-23

Devre: 39-32

3. Periyot: 55-49

Beş faulle çıkan: 39.48 Udodenko (Çankaya Üniversitesi)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 71-69 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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