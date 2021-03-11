Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: AnkaraHakemler: Mehmet Şahin, Uygar Kurt, Abdullah İlikÇankaya Üniversitesi: Talbert 18, Özge Kavurmacıoğlu 9, White 20, Gizem Yavuz 12, Udodenko 10, Kardelen Gezgin, Elif Dila BayrakOGM Ormanspor: Robinson 4, Williams 22, Şerife Alperi Onar 8, Damla Gezgin 6, Walker 19, Nilay...
Salon: Ankara
Hakemler: Mehmet Şahin, Uygar Kurt, Abdullah İlik
Çankaya Üniversitesi: Talbert 18, Özge Kavurmacıoğlu 9, White 20, Gizem Yavuz 12, Udodenko 10, Kardelen Gezgin, Elif Dila Bayrak
OGM Ormanspor: Robinson 4, Williams 22, Şerife Alperi Onar 8, Damla Gezgin 6, Walker 19, Nilay Kartaltepe, Sinem Ataş 6, Meltem Avcı 2, Nazlı Bircan Gökdemir 4
1. Periyot: 21-23
Devre: 39-32
3. Periyot: 55-49
Beş faulle çıkan: 39.48 Udodenko (Çankaya Üniversitesi)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 71-69 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki