Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

06.03.2021 18:21 | Son Güncelleme: 06.03.2021 18:25
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: TOBB ETÜHakemler: Ahmet Tatlıcı, Tekin Özübir, M??????ustafa Candemir TabakNesibe Aydın: Snytsina 11, Büşra Akgün 3, Peddy 19, Hebard 21, Harika Gözde Eldaş 6, Merve Uygül 10, Hülya Çoklar 11, Simon 17, Zeynep Koral 3İzmit Belediyespor: Miray Şahin 5, Gülşah Duman 13, Elif Emirtekin...

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Tekin Özübir, M??????ustafa Candemir Tabak

Nesibe Aydın: Snytsina 11, Büşra Akgün 3, Peddy 19, Hebard 21, Harika Gözde Eldaş 6, Merve Uygül 10, Hülya Çoklar 11, Simon 17, Zeynep Koral 3

İzmit Belediyespor: Miray Şahin 5, Gülşah Duman 13, Elif Emirtekin 5, Wheeler 8, Jovanovic 13, Saadet Aysu Keskin, İnci Güçlü 8, Defne Melissa Paylar 3, İpek Garip 2

1. Periyot: 28-5

Devre: 51-19

3. Periyot: 78-36

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Nesibe Aydın, konuk ettiği İzmit Belediyespor'u 101-57 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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