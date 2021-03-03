Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

03.03.2021 16:37 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:40
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: AntakyaHakemler: Serdar Ünal, İsmail Binbir, Batuhan SöylemezoğluHatay Büyükşehir Belediyespor: Özge Yavaş 5, Prince 15, Ben Abdelkader 13, Gueye 28, İdil Türk, Derin Yaya 2Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç 8, Prints 8, Steinberga 21, Holingsvorth 8, Mısra Albayrak, Russell 12, Whitcomb...

Salon: Antakya

Hakemler: Serdar Ünal, İsmail Binbir, Batuhan Söylemezoğlu

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Özge Yavaş 5, Prince 15, Ben Abdelkader 13, Gueye 28, İdil Türk, Derin Yaya 2

Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç 8, Prints 8, Steinberga 21, Holingsvorth 8, Mısra Albayrak, Russell 12, Whitcomb 10, Meltem Yıldızhan 2, Cansu Köksal 2, Sude Yılmaz 3, Asena Yalçın

1. Periyot: 16-16

Devre: 30-41

3. Periyot: 47-56

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 74-63 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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