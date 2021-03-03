Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: AnkaraHakemler: Serkan Emlek, Ahmet Murat Arıkanlı, Münevver ÖzemreÇankaya Üniversitesi: Zellous 14, White 18, Gizem Yavuz 7, Bahar Öztürk, Talbert 14, Özge Kavurmacıoğlu 14Nesibe Aydın: Snytsina 12, Büşra Akgün 6, Peddy 15, Hebard 18, Harika Gözde Eldaş 19, Merve Uygül, Hülya Çoklar,...
Salon: Ankara
Hakemler: Serkan Emlek, Ahmet Murat Arıkanlı, Münevver Özemre
Çankaya Üniversitesi: Zellous 14, White 18, Gizem Yavuz 7, Bahar Öztürk, Talbert 14, Özge Kavurmacıoğlu 14
Nesibe Aydın: Snytsina 12, Büşra Akgün 6, Peddy 15, Hebard 18, Harika Gözde Eldaş 19, Merve Uygül, Hülya Çoklar, Simon 6
1. Periyot: 13-13
Devre: 34-45
3. Periyot: 50-63
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 76-67 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu