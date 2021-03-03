Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

03.03.2021 16:03 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:10
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: AnkaraHakemler: Serkan Emlek, Ahmet Murat Arıkanlı, Münevver ÖzemreÇankaya Üniversitesi: Zellous 14, White 18, Gizem Yavuz 7, Bahar Öztürk, Talbert 14, Özge Kavurmacıoğlu 14Nesibe Aydın: Snytsina 12, Büşra Akgün 6, Peddy 15, Hebard 18, Harika Gözde Eldaş 19, Merve Uygül, Hülya Çoklar,...

Salon: Ankara

Hakemler: Serkan Emlek, Ahmet Murat Arıkanlı, Münevver Özemre

Çankaya Üniversitesi: Zellous 14, White 18, Gizem Yavuz 7, Bahar Öztürk, Talbert 14, Özge Kavurmacıoğlu 14

Nesibe Aydın: Snytsina 12, Büşra Akgün 6, Peddy 15, Hebard 18, Harika Gözde Eldaş 19, Merve Uygül, Hülya Çoklar, Simon 6

1. Periyot: 13-13

Devre: 34-45

3. Periyot: 50-63

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 76-67 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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