Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. hafta maçları yarın oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 23. hafta maçlarının programı şöyle:

14.00 Çankaya Üniversitesi-Nesibe Aydın (Ankara)

14.00 Samsun Canik Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)

14.30 BOTAŞ-OGM Ormanspor (Ankara DSİ Etlik)

15.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray (Antakya)

15.30 İzmit Belediyespor-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

16.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Birevim Elazığ İl Özel İdare (Servet Tazegül)

17.30 Beşiktaş HDI Sigorta-Fenerbahçe Öznur Kablo (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar