Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. hafta maçları yarın oynanacak.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. hafta maçları yarın oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 23. hafta maçlarının programı şöyle:
14.00 Çankaya Üniversitesi-Nesibe Aydın (Ankara)
14.00 Samsun Canik Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)
14.30 BOTAŞ-OGM Ormanspor (Ankara DSİ Etlik)
15.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray (Antakya)
15.30 İzmit Belediyespor-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
16.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Birevim Elazığ İl Özel İdare (Servet Tazegül)
17.30 Beşiktaş HDI Sigorta-Fenerbahçe Öznur Kablo (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar