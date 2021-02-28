Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

28.02.2021 17:47 | Son Güncelleme: 28.02.2021 17:50
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: AntakyaHakemler: Musa Kazım Çetin, Halil Erkoç, Anıl VeziroğluHatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk 3, Derin Yaya 11, Özge Yavaş 9, Prince 28, Ben Abdelkader 20, Gueye 15ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Feride Şevval Akalan 19, Manolya Kurtulmuş 12, Fatmanur Karakaş 3, Gökşen Fitik...

Salon: Antakya

Hakemler: Musa Kazım Çetin, Halil Erkoç, Anıl Veziroğlu

Hatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk 3, Derin Yaya 11, Özge Yavaş 9, Prince 28, Ben Abdelkader 20, Gueye 15

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Feride Şevval Akalan 19, Manolya Kurtulmuş 12, Fatmanur Karakaş 3, Gökşen Fitik 11, Yeliz Doğan 4, İlayda Güner 2, Anigwe 21

1. Periyot: 22-19

Devre: 52-39

3. Periyot: 77-56

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, evinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u 86-72 yendi.

Öte yandan Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, oyuncular Mesut Çaytemel, Babajide David Akintola, Mame Diouf, Ruben Ribeiro ve Munir Mohand Mohamedi de maçı tribünden izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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