Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

28.02.2021 17:15 | Son Güncelleme: 28.02.2021 17:18
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Güngören Spor KompleksiHakemler: Kaan Büyükçil, Ahmet Taner İbin, Sedef YarıcıGalatasaray: Asena Yalçın 11, Pelin Derya Bilgiç 8, Prints 16, Steinberga 12, Russell 9, Meltem Yıldızhan 9, Miray Balotu, Cansu Köksal, Sude Yılmaz 4, Holingsvorth 10, Mısra Albayrak 6, Hruscakova...

Salon: Güngören Spor Kompleksi

Hakemler: Kaan Büyükçil, Ahmet Taner İbin, Sedef Yarıcı

Galatasaray: Asena Yalçın 11, Pelin Derya Bilgiç 8, Prints 16, Steinberga 12, Russell 9, Meltem Yıldızhan 9, Miray Balotu, Cansu Köksal, Sude Yılmaz 4, Holingsvorth 10, Mısra Albayrak 6, Hruscakova 4

İzmit Belediyespor: Miray Şahin 8, Elif Emirtekin, Siksniute 15, Wheeler 10, Clarissa dos Santos 10, İpek Garip 3, Gülşah Duman 3, Saadet Aysu Keskin, İnci Güçlü 2, Jovanovic 5, Defne Melissa Paylar 1

1. Periyot: 23-25

Devre: 51-34

3. Periyot: 68-41

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray, sahasında İzmit Belediyespor'u 89-57 mağlup etti.

Bu sonuçla Galatasaray, ligde 19. galibiyetini aldı. İzmit Belediyespor ise 12. mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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