Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: M. Sait ZarifoğluHakemler: Duhan Köyiçi, Muzaffer Vardarlı, Seda EsenOGM Ormanspor: Williams 15, Şerife Alperi Onar 16, Damla Gezgin 16, Nazlı Bircan Gökdemir 6, Walker 12, Robinson 6, Özge Yarga 14, Meltem Avcı 10, Nilay Kartaltepe 4, Sinem Ataş 17, Hilal Halaç 2, Aleyna Aksu 2Samsun...
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Duhan Köyiçi, Muzaffer Vardarlı, Seda Esen
OGM Ormanspor: Williams 15, Şerife Alperi Onar 16, Damla Gezgin 16, Nazlı Bircan Gökdemir 6, Walker 12, Robinson 6, Özge Yarga 14, Meltem Avcı 10, Nilay Kartaltepe 4, Sinem Ataş 17, Hilal Halaç 2, Aleyna Aksu 2
Samsun Canik Belediyespor: Dilan Çalış 6, Fatma Dilara Azaklı 2, Sıla Şimşek 12, Neslihan Demir 15, Kayra Güler Sağlam 15, Nurgül Ersoy, Nazlı Çalışkan 3, Zeynep Sude Kara 2, Zeynep Sina Konuksever 6, Bilgesu Erduran 2, Ecem Nazlıcan Mengenecioğlu 2
1. Periyot: 36-16
Devre: 68-33
3. Periyot: 98-52
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında OGM Ormanspor, sahasında Samsun Canik Belediyespor'u 120-65 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar