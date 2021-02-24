Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

24.02.2021 17:21 | Son Güncelleme: 24.02.2021 17:25
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Akatlar Spor ve KültürHakemler: Mehmet Ozan Çakar, Uğur Özen, Batuhan KümükoğluBeşiktaş HDI Sigorta: Şenay Zeybek 5, İrem Naz Topuz 21, Melisa Korkmaz 10, Ceyda Necmiye Bekar 1, Nur Sezen Yavuz 5, Melek Uzunoğlu 16, Elif Bayram 6, Ceren Yağmur Civan 6, Ivankovic 10Büyükşehir Belediyesi...

Salon: Akatlar Spor ve Kültür

Hakemler: Mehmet Ozan Çakar, Uğur Özen, Batuhan Kümükoğlu

Beşiktaş HDI Sigorta: Şenay Zeybek 5, İrem Naz Topuz 21, Melisa Korkmaz 10, Ceyda Necmiye Bekar 1, Nur Sezen Yavuz 5, Melek Uzunoğlu 16, Elif Bayram 6, Ceren Yağmur Civan 6, Ivankovic 10

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Ezgi Manlacı 12, Ladin Özel 15, Sude Güler, Öykü Taşkın 26, Sinem Karacan 2, Gülfer Tokatlı 9, İlknur Yıldızhan 5, Ayşe Burcu Karagöl, Elif Nisa Ercan, Güneş Köksal

1. Periyot: 27-18

Devre: 48-32

3. Periyot: 59-55

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Beşiktaş HDI Sigorta, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u 80-69 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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