Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

22.02.2021 15:57 | Son Güncelleme: 22.02.2021 16:00
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: AnkaraHakemler: Erşan Kartal, Sertan Kırklar, Mustafa Candemir TabakÇankaya Üniversitesi: Zellous 24, White 14, Gizem Yavuz 10, Bahar Öztürk 5, Talbert 13, UdodenkoGalatasaray: Asena Yalçın 12, Meltem Yıldızhan, Prints 14, Steinberga 18, Russell 8, Sude Yılmaz, Pelin Derya Bilgiç...

Salon: Ankara

Hakemler: Erşan Kartal, Sertan Kırklar, Mustafa Candemir Tabak

Çankaya Üniversitesi: Zellous 24, White 14, Gizem Yavuz 10, Bahar Öztürk 5, Talbert 13, Udodenko

Galatasaray: Asena Yalçın 12, Meltem Yıldızhan, Prints 14, Steinberga 18, Russell 8, Sude Yılmaz, Pelin Derya Bilgiç 9, Holingsvorth 4, Hruscakova

1. Periyot: 24-25

Devre: 36-40

3. Periyot: 47-54

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Çankaya Üniversitesi, sahasında Galatasaray'ı 66-65 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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