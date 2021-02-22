Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: AnkaraHakemler: Erşan Kartal, Sertan Kırklar, Mustafa Candemir TabakÇankaya Üniversitesi: Zellous 24, White 14, Gizem Yavuz 10, Bahar Öztürk 5, Talbert 13, UdodenkoGalatasaray: Asena Yalçın 12, Meltem Yıldızhan, Prints 14, Steinberga 18, Russell 8, Sude Yılmaz, Pelin Derya Bilgiç...
Salon: Ankara
Hakemler: Erşan Kartal, Sertan Kırklar, Mustafa Candemir Tabak
Çankaya Üniversitesi: Zellous 24, White 14, Gizem Yavuz 10, Bahar Öztürk 5, Talbert 13, Udodenko
Galatasaray: Asena Yalçın 12, Meltem Yıldızhan, Prints 14, Steinberga 18, Russell 8, Sude Yılmaz, Pelin Derya Bilgiç 9, Holingsvorth 4, Hruscakova
1. Periyot: 24-25
Devre: 36-40
3. Periyot: 47-54
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Çankaya Üniversitesi, sahasında Galatasaray'ı 66-65 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu