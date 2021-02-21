Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

21.02.2021 16:05 | Son Güncelleme: 21.02.2021 16:05
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Servet TazegülHakemler: Osman Sinan İşgüder, Ahmet Kemal Digilli, Hande ÖztürkÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Manolya Kurtulmuş 17, Melis Talay 7, Gökşen Fitik 12, İlayda Güner 10, Anigwe 22, Feride Şevval Akalan 3, Fatmanur Karakaş 2Bellona Kayseri Basketbol: Melis Gülcan 21,...

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Osman Sinan İşgüder, Ahmet Kemal Digilli, Hande Öztürk

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Manolya Kurtulmuş 17, Melis Talay 7, Gökşen Fitik 12, İlayda Güner 10, Anigwe 22, Feride Şevval Akalan 3, Fatmanur Karakaş 2

Bellona Kayseri Basketbol: Melis Gülcan 21, Ayşegül Günay Aladağ 7, Miljkovic 2, Brown 14, Johnson 12, Sevgi Tonguç 2, Gülse Uğur 2, Laksa 27, Esra Ural Topuz 4, Zeynep Öykü Kalbisağde, Cansu Çolakoğlu, Fatma Dikmen

1. Periyot: 24-21

Devre: 46-59

3. Periyot: 59-73

5 faulle çıkan: 37.13 Miljkovic (Bellona Kayseri Basketbol)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u 91-73 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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