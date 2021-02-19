Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Mustafa DağıstanlıHakemler: Alper Özgök, Serdar Saraç, Ahmet Murat ArıkanlıSamsun Canik Belediyespor: Nurgül Ersoy, Dilan Çalış 8, Madden 14, Nazlı Çalışkan 8, Zeynep Sude Kara, Fatma Dilara Azaklı 4, Zeynep Sina Konuksever, Sıla Şimşek, Bilgesu Erduran 2, Neslihan Demir 11, Ecem...
Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Alper Özgök, Serdar Saraç, Ahmet Murat Arıkanlı
Samsun Canik Belediyespor: Nurgül Ersoy, Dilan Çalış 8, Madden 14, Nazlı Çalışkan 8, Zeynep Sude Kara, Fatma Dilara Azaklı 4, Zeynep Sina Konuksever, Sıla Şimşek, Bilgesu Erduran 2, Neslihan Demir 11, Ecem Nazlıcan Mengenecioğlu, Kayra Güler Sağlam 11
Fenerbahçe Öznur Kablo: Sabally 13, Olcay Çakır Turgut 4, Merve Arı 11, İrem Sözen 7, İdil Saçalır 3, Sevgi Uzun 8, Banu Şimşek 12, Tuğçe Canıtez 11, Iagupova 18, Zandalasini 15, Ayşe Yılmaz 3
1. Periyot: 10-33
Devre: 33-59
3. Periyot: 47-83
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda Samsun Canik Belediyespor'u 105-58 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün