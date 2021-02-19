Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

19.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:08
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Mustafa DağıstanlıHakemler: Alper Özgök, Serdar Saraç, Ahmet Murat ArıkanlıSamsun Canik Belediyespor: Nurgül Ersoy, Dilan Çalış 8, Madden 14, Nazlı Çalışkan 8, Zeynep Sude Kara, Fatma Dilara Azaklı 4, Zeynep Sina Konuksever, Sıla Şimşek, Bilgesu Erduran 2, Neslihan Demir 11, Ecem...

Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Alper Özgök, Serdar Saraç, Ahmet Murat Arıkanlı

Samsun Canik Belediyespor: Nurgül Ersoy, Dilan Çalış 8, Madden 14, Nazlı Çalışkan 8, Zeynep Sude Kara, Fatma Dilara Azaklı 4, Zeynep Sina Konuksever, Sıla Şimşek, Bilgesu Erduran 2, Neslihan Demir 11, Ecem Nazlıcan Mengenecioğlu, Kayra Güler Sağlam 11

Fenerbahçe Öznur Kablo: Sabally 13, Olcay Çakır Turgut 4, Merve Arı 11, İrem Sözen 7, İdil Saçalır 3, Sevgi Uzun 8, Banu Şimşek 12, Tuğçe Canıtez 11, Iagupova 18, Zandalasini 15, Ayşe Yılmaz 3

1. Periyot: 10-33

Devre: 33-59

3. Periyot: 47-83

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda Samsun Canik Belediyespor'u 105-58 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Kadir Topbaş Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ezgi Mola Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Deniz Türüç Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Pkk Terör Jandarma Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 15:38:55. #1.14#
title