Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: AntakyaHakemler: Kaan Büyükçil, Kemal Digilli, Seda EsenHatay Büyükşehir Belediyespor: Özge Yavaş 11, Gizem Başaran 10, Prince 19, Ben Abdelkader 24, Ndour 31, İdil Türk, İdal Yavuz, Derin Yaya 14Çankaya Üniversitesi: Zellous 15, White 44, Gizem Yavuz 18, Bahar Öztürk 11, Warley 18,...
Salon: Antakya
Hakemler: Kaan Büyükçil, Kemal Digilli, Seda Esen
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Özge Yavaş 11, Gizem Başaran 10, Prince 19, Ben Abdelkader 24, Ndour 31, İdil Türk, İdal Yavuz, Derin Yaya 14
Çankaya Üniversitesi: Zellous 15, White 44, Gizem Yavuz 18, Bahar Öztürk 11, Warley 18, Özge Kavurmacıoğlu, Udodenko 2
1. Periyot: 29-24
Devre: 49-42
3. Periyot: 71-65
Normal süre: 86-86
1. uzatma: 99-99
5 faulle çıkanlar: 42.28 Gizem Başaran (Hatay Büyükşehir Belediyespor), 47.03 Zellous (Çankaya Üniversitesi)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, normal süresi 86-86, ilk uzatma bölümü de 99-99 berabere biten maçta Çankaya Üniversitesi'ni 109-108 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz