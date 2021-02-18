Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta, yarın oynanacak Samsun Canik Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo maçıyla başlayacak.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta, yarın oynanacak Samsun Canik Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo maçıyla başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:
Yarın:
13.00 Samsun Canik Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo (Mustafa Dağıstanlı)
21 Şubat Pazar:
14.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol (Servet Tazegül)
15.15 Birevim Elazığ İl Özel İdare-OGM Ormanspor (Elazığ İl Özel İdare)
22 Şubat Pazartesi:
14.00 Çankaya Üniversitesi-Galatasaray (Ankara)
16.00 BOTAŞ-Nesibe Aydın (Ankara DSİ Etlik)
17.00 İzmit Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
24 Şubat Çarşamba:
15.00 Beşiktaş HDI Sigorta-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul