Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta, yarın oynanacak Samsun Canik Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo maçıyla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

13.00 Samsun Canik Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo (Mustafa Dağıstanlı)

21 Şubat Pazar:

14.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol (Servet Tazegül)

15.15 Birevim Elazığ İl Özel İdare-OGM Ormanspor (Elazığ İl Özel İdare)

22 Şubat Pazartesi:

14.00 Çankaya Üniversitesi-Galatasaray (Ankara)

16.00 BOTAŞ-Nesibe Aydın (Ankara DSİ Etlik)

17.00 İzmit Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

24 Şubat Çarşamba:

15.00 Beşiktaş HDI Sigorta-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul