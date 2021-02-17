Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

17.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 17.02.2021 16:54
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Fenerbahçe Metro EnerjiHakemler: Özge Şentürk, Önder Yılmaz, Batuhan KümükoğluFenerbahçe Öznur Kablo: Sabally 18, Thomas 4, Tuğçe Canıtez 8, McBride 17, Stokes 4, Vaughn 8, Olcay Çakır Turgut 3, İdil Saçalır, Sevgi Uzun 10Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz, Naile Çırak 7, Sera...

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Özge Şentürk, Önder Yılmaz, Batuhan Kümükoğlu

Fenerbahçe Öznur Kablo: Sabally 18, Thomas 4, Tuğçe Canıtez 8, McBride 17, Stokes 4, Vaughn 8, Olcay Çakır Turgut 3, İdil Saçalır, Sevgi Uzun 10

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz, Naile Çırak 7, Sera Özelçi 6, Cannon 25, Baric 1, Nazlı Güngör, Esma Çelen Türk, Şuğranur Hatice Sönmez 5, Nuran Tutsak 4

1. Periyot: 30-17

Devre: 45-32

3. Periyot: 58-36

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 72-48 mağlup etti.

Bu sonuçla 20'de 20 yapan sarı-lacivertli takım, liderliğini sürdürdü. Birevim Elazığ İl Özel İdare ise 13. mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Özlem Zengin Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Buse Varol Emina Jahovic Hüner Coşkuner Mustafa Sandal
Spor Metin Oktay Fatih Terim Nihat Özdemir Osman Özköylü Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kar Şehit Süleyman Soylu Şampiyonlar Ligi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 17:02:42. #1.15#
title