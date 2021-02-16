Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

16.02.2021 09:57 | Son Güncelleme: 16.02.2021 10:03
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası yarın oynanacak 5 maçla başlayacak.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası yarın oynanacak 5 maçla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 20. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

14.00 OGM Ormanspor-Bellona Kayseri Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

14.30 Büyükşehir Belediye Adana Basketbol-BOTAŞ (Atatürk)

15.00 Fenerbahçe Öznur Kablo-Birevim Elazığ İl Özel İdare (Fenerbahçe Metro Enerji)

16.00 Nesibe Aydın-Samsun Canik Belediyespor (TOBB ETÜ)

17.15 Galatasaray-Beşiktaş HDI Sigorta (Güngören)

18 Şubat Perşembe:

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Çankaya Üniversitesi (Antakya)

Ligin 20. haftasındaki İzmit Belediyespor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor maçı, 25 Şubat Perşembe günü oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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