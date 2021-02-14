Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Elazığ İl Özel İdareHakemler: Mehmet Karabilecen, Kerem Yılmaz, Muhammed Murat ZaferBirevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz 10, Sera Özelçi 8, Cannon 16, Dubljevic 21, Baric 13, Naile Çırak 1, Nuran TutsakNesibe Aydın: Snytsina 16, Peddy 13, Melike Tuğba Oral 8, Hebard 22, Harika...
Salon: Elazığ İl Özel İdare
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Kerem Yılmaz, Muhammed Murat Zafer
Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz 10, Sera Özelçi 8, Cannon 16, Dubljevic 21, Baric 13, Naile Çırak 1, Nuran Tutsak
Nesibe Aydın: Snytsina 16, Peddy 13, Melike Tuğba Oral 8, Hebard 22, Harika Gözde Eldaş 2, Merve Uygül, Büşra Akgün 3, Simon
1. Periyot: 25-21
Devre: 46-34
3. Periyot: 58-56
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasın Birevim Elazığ İl Özel İdare, evinde Nesibe Aydın'ı 69-64 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen