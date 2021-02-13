Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Mustafa DağıstanlıHakemler: Yener Yılmaz, Muzaffer Vardarlı, Batuhan SöylemezoğluSamsun Canik Belediyespor: Nurgül Ersoy, Dilan Çalış 13, Madden 36, Nazlı Çalışkan 9, Zeynep Sude Kara, Fatma Dilara Azaklı 2, Zeynep Sina Konuksever, Sıla Şimşek, Bilgesu Erduran, Neslihan Demir 7,...
Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Yener Yılmaz, Muzaffer Vardarlı, Batuhan Söylemezoğlu
Samsun Canik Belediyespor: Nurgül Ersoy, Dilan Çalış 13, Madden 36, Nazlı Çalışkan 9, Zeynep Sude Kara, Fatma Dilara Azaklı 2, Zeynep Sina Konuksever, Sıla Şimşek, Bilgesu Erduran, Neslihan Demir 7, Ecem Nazlıcan Mengencioğlu, Kayra Güler Sağlam 12
Büyükşehir Belediye Adana Basketbol: Ezgi Manlacı 12, Ladin Özel 11, Sude Güler, Öykü Taşkın 19, Sinem Karacan, Gülfer Tokatlı 4, İlknur Yıldızhan 9, Ayşe Burcu Karagöl, Elif Nisa Ercan, Güneş Köksal
1. Periyot: 17-20
Devre: 43-38
3. Periyot: 64-53
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Samsun Canik Belediyespor, sahasında Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u 79-55 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün