Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

13.02.2021 15:11 | Son Güncelleme: 13.02.2021 15:14
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Özlem Yalman, Yiğit Gönültaş, Münevver ÖzemreBeşiktaş HDI Sigorta: İrem Naz Topuz 16, Melisa Korkmaz, Alvarez 19, Bradford 26, Ivankovic 12, Elif Bayram, Melek Uzunoğlu 3Hatay Büyükşehir Belediyespor: Derin Yaya, Özge Yavaş 10, Prince...

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Özlem Yalman, Yiğit Gönültaş, Münevver Özemre

Beşiktaş HDI Sigorta: İrem Naz Topuz 16, Melisa Korkmaz, Alvarez 19, Bradford 26, Ivankovic 12, Elif Bayram, Melek Uzunoğlu 3

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Derin Yaya, Özge Yavaş 10, Prince 27, Abdelkader 25, Gueye 11, İdil Türk, Gizem Başaran 9

1. Periyot: 23-19

Devre: 45-35

3. Periyot: 62-55

5 faulle çıkan: 35.43 Melisa Korkmaz (Beşiktaş HDI Sigorta)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Beşiktaş HDI Sigorta'yı 82-76 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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