Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: TOBB ETÜHakemler: Erşan Kartal, Yiğit Gönültaş, Seda EsenNesibe Aydın: Snytsina 17, Peddy 11, Melike Tuğba Oral 2, Hebard 21, Harika Gözde Eldaş 2, Merve Uygül 4, Büşra Akgün 6, Hülya Çoklar 2, Simon 5Bellona Kayseri Basketbol: Melis Gülcan 13, Ayşegül Günay Aladağ 8, Harrigan 9, Brown...
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Erşan Kartal, Yiğit Gönültaş, Seda Esen
Nesibe Aydın: Snytsina 17, Peddy 11, Melike Tuğba Oral 2, Hebard 21, Harika Gözde Eldaş 2, Merve Uygül 4, Büşra Akgün 6, Hülya Çoklar 2, Simon 5
Bellona Kayseri Basketbol: Melis Gülcan 13, Ayşegül Günay Aladağ 8, Harrigan 9, Brown 22, Harris 5, Sevgi Tonguç, Zeynep Öykü Kalbisağde, Milijkovic 6, Esra Ural Topuz 4
1. Periyot: 17-18
Devre: 36-32
3. Periyot: 51-52
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Nesibe Aydın, sahasında Bellona Kayseri Basketbol'u 70-67 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki