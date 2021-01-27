Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

27.01.2021 17:25 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:29
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: TOBB ETÜHakemler: Erşan Kartal, Yiğit Gönültaş, Seda EsenNesibe Aydın: Snytsina 17, Peddy 11, Melike Tuğba Oral 2, Hebard 21, Harika Gözde Eldaş 2, Merve Uygül 4, Büşra Akgün 6, Hülya Çoklar 2, Simon 5Bellona Kayseri Basketbol: Melis Gülcan 13, Ayşegül Günay Aladağ 8, Harrigan 9, Brown...

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Erşan Kartal, Yiğit Gönültaş, Seda Esen

Nesibe Aydın: Snytsina 17, Peddy 11, Melike Tuğba Oral 2, Hebard 21, Harika Gözde Eldaş 2, Merve Uygül 4, Büşra Akgün 6, Hülya Çoklar 2, Simon 5

Bellona Kayseri Basketbol: Melis Gülcan 13, Ayşegül Günay Aladağ 8, Harrigan 9, Brown 22, Harris 5, Sevgi Tonguç, Zeynep Öykü Kalbisağde, Milijkovic 6, Esra Ural Topuz 4

1. Periyot: 17-18

Devre: 36-32

3. Periyot: 51-52

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Nesibe Aydın, sahasında Bellona Kayseri Basketbol'u 70-67 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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