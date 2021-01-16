Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Mehmet Keseratar, Önder Yılmaz, Sedef YarıcıBeşiktaş HDI Sigorta: İrem Naz Topuz 12, Melisa Korkmaz 8, Angela 30, Bradford 20, Ivankovic 2, Elif Bayram 3, DraskicevicÇankaya Üniversitesi: Zellous 29, White 22, Gizem Yavuz 10, Bahar Öztürk...
Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Mehmet Keseratar, Önder Yılmaz, Sedef Yarıcı
Beşiktaş HDI Sigorta: İrem Naz Topuz 12, Melisa Korkmaz 8, Angela 30, Bradford 20, Ivankovic 2, Elif Bayram 3, Draskicevic
Çankaya Üniversitesi: Zellous 29, White 22, Gizem Yavuz 10, Bahar Öztürk 5, Talbert 2, Özge Kavurmacıoğlu, Özge Karataş
1. Periyot: 12-17
Devre: 32-27
3. Periyot: 50-45
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Beşiktaş HDI Sigorta, Çankaya Üniversitesi'ni 75-68 mağlup etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul