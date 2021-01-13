Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

13.01.2021 00:53 | Son Güncelleme: 13.01.2021 00:53
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Elazığ İl Özel İdareHakemler: Kerem Baki, Serdar Saraç, Umut Özgün ErgünBirevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz 11, Sera Özelçi 6, Cannon 16, Dublevic 18, Baric 7, Mitchell 17, Nuran Tutsak 4Galatasaray: Asena Yalçın 8, Sude Yılmaz 13, Pelin Derya Bilgiç 12, Steinberga 15, Russell...

Salon: Elazığ İl Özel İdare

Hakemler: Kerem Baki, Serdar Saraç, Umut Özgün Ergün

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz 11, Sera Özelçi 6, Cannon 16, Dublevic 18, Baric 7, Mitchell 17, Nuran Tutsak 4

Galatasaray: Asena Yalçın 8, Sude Yılmaz 13, Pelin Derya Bilgiç 12, Steinberga 15, Russell 8, Cansu Köksal, Holingsvorth 9, Misra Albayrak, Mc Coughtry 22

1. Periyot: 22-26

Devre: 35-53

3. Periyot: 61-75

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 87-79 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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