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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

12.01.2021 15:13 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:16
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Mustafa DağıstanlıHakemler: Alper Özgök, Göksun Öz, Muhammed Murat ZaferSamsun Canik Belediyespor: Madden 29, Nazlı Çalışkan 3, Fatma Dilara Azaklı 4, Zeynep Sina Konuksever 6, Bilgesu Erduran 2, Elif Korkut 1, Neslihan Demir 8, Nazlıcan Mengenecioğlu 3, Kayra Güler Sağlam, Nurgül...

Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Alper Özgök, Göksun Öz, Muhammed Murat Zafer

Samsun Canik Belediyespor: Madden 29, Nazlı Çalışkan 3, Fatma Dilara Azaklı 4, Zeynep Sina Konuksever 6, Bilgesu Erduran 2, Elif Korkut 1, Neslihan Demir 8, Nazlıcan Mengenecioğlu 3, Kayra Güler Sağlam, Nurgül Ersoy, Dilan Çelik, Zeynep Sude Kara

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Canada 8, İdil Türk 3, Kübra İmren Siyahdemir 2, İdil Yavuz, Derin Yaya 10, Özge Yavaş 6, Gizem Başaran 9, Gamze Güzel, Prince 28, Ben Abdelkader 31, Meryem Alır, Gueye 15

1. Periyot: 19-27

Devre: 31-52

3. Periyot: 46-80

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Samsun Canik Belediyespor'u 56 sayı farkla 112-56 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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