Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Mustafa DağıstanlıHakemler: Alper Özgök, Göksun Öz, Muhammed Murat ZaferSamsun Canik Belediyespor: Madden 29, Nazlı Çalışkan 3, Fatma Dilara Azaklı 4, Zeynep Sina Konuksever 6, Bilgesu Erduran 2, Elif Korkut 1, Neslihan Demir 8, Nazlıcan Mengenecioğlu 3, Kayra Güler Sağlam, Nurgül...
Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Alper Özgök, Göksun Öz, Muhammed Murat Zafer
Samsun Canik Belediyespor: Madden 29, Nazlı Çalışkan 3, Fatma Dilara Azaklı 4, Zeynep Sina Konuksever 6, Bilgesu Erduran 2, Elif Korkut 1, Neslihan Demir 8, Nazlıcan Mengenecioğlu 3, Kayra Güler Sağlam, Nurgül Ersoy, Dilan Çelik, Zeynep Sude Kara
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Canada 8, İdil Türk 3, Kübra İmren Siyahdemir 2, İdil Yavuz, Derin Yaya 10, Özge Yavaş 6, Gizem Başaran 9, Gamze Güzel, Prince 28, Ben Abdelkader 31, Meryem Alır, Gueye 15
1. Periyot: 19-27
Devre: 31-52
3. Periyot: 46-80
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Samsun Canik Belediyespor'u 56 sayı farkla 112-56 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun