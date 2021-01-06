Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: TOBB ETÜHakemler: Kaan Büyükçil, Sertan Kırklar, Abdullah İlikNesibe Aydın: Snytsina 14, Peddy 8, Melike Tuğba Oral 10, Hebard 24, Harika Gözde Eldaş 2, Merve Uygül 4, Büşra Akgün 12, Gizem Kaymaz, Simon 7Hatay Büyükşehir Belediyespor: Canada 2, Kübra İmren Siyahdemir 2, Gizem...
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Kaan Büyükçil, Sertan Kırklar, Abdullah İlik
Nesibe Aydın: Snytsina 14, Peddy 8, Melike Tuğba Oral 10, Hebard 24, Harika Gözde Eldaş 2, Merve Uygül 4, Büşra Akgün 12, Gizem Kaymaz, Simon 7
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Canada 2, Kübra İmren Siyahdemir 2, Gizem Başaran, Prince 20, Ben Abdelkader 17, İdil Türk 3, İdil Yavuz, Derin Yaya 2, Gueye 7
1. Periyot: 22-8
Devre: 40-22
3. Periyot: 63-35
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. hafta erteleme maçında Nesibe Aydın, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 81-53 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er