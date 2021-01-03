Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

03.01.2021 18:43 | Son Güncelleme: 03.01.2021 18:46
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Elazığ İl Özel İdareHakemler: Çağrı Hekimoğlu, Erhan Yüksel, Hande ÖztürkBirevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz 12, Nuran Tutsak 6, Cannon 21, Dubljevic 23, Baric 3, Michelle 23, Sera Özelçi 3İzmit Belediyespor: Kebra Erat 3, Elif Emirtekin 3, Siksniute 14, Wheeler 32, Jovanovic...

Salon: Elazığ İl Özel İdare

Hakemler: Çağrı Hekimoğlu, Erhan Yüksel, Hande Öztürk

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz 12, Nuran Tutsak 6, Cannon 21, Dubljevic 23, Baric 3, Michelle 23, Sera Özelçi 3

İzmit Belediyespor: Kebra Erat 3, Elif Emirtekin 3, Siksniute 14, Wheeler 32, Jovanovic 10, Miray Şahin 1, Gülşah Duman 3, Saadet Aysu Keskin 3, İnci Güçlü, Dos Santos 13

1. Periyot: 22-15

Devre: 43-37

3. Periyot: 68-58

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta maçında Birevim Elazığ İl Özel İdare, evinde İzmit Belediyespor'u 91-82 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Mehmet Nuri Fikri Sağlar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kibariye Hülya Avşar Cengiz Kurtoğlu İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Mesut Bakkal Arda Kardeşler Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Futbolcu Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.1.2021 18:47:26. #1.15#
title